Dreams and Realities, la puntata del 2 febbraio in streaming

Nell'episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato venerdì 2 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, le conclusioni del rapporto dell'autopsia sono che Meryem si è suicidata. Gunes si rifiuta di crederci e, tormentata dal senso di colpa per non aver creduto all'amica defunta quando questa le diceva di non aver avuto alcuna storia con il suo capo, anch'egli defunto, trascina le ragazze in una 'indagine privata' a casa di Meryem che, però, non avrà alcun successo. Sergen sorprende Dicle mostrandosi affettuoso e comprensivo del suo dolore. La ragazza si è recata al lavoro per non restare a casa, dove i ricordi sono troppo dolorosi da sopportare. Allora Sergen, per distrarla, la porta a fare una passeggiata per la città fino ad un campetto dove si allenano gli skaters.

Dreams and Realities: il cast della serie

Nel cast di Dreams and Realities, troviamo l'attrice turca Özge Gürel, nota e amata dal pubblico italiano per i suoi ruoli in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Mr Wrong - Lezioni d'amore.

Özge ha ottenuto il successo internazionale grazie al personaggio di Oyku in Cherry Season - La stagione del cuore. Sul set di questa serie ha conosciuto il futuro marito Serkan Çayoğlu, il protagonista maschile.

Gürel interpreta Dicle, una delle donne protagoniste, a fianco di Aybüke Pusat (Güneş), Melisa Aslı Pamuk (Setenay), Yeşim Ceren Boz (Melike) e Beyza Sekerci (Meryem).

Oltre a Gurel, i fan più attenti delle serie turche troveranno dei volti a loro familiari. Serkay Tütüncü, nel ruolo di Alaze, aveva interpretato il cuoco Ozan in Mr. Wrong. Alican Aytekin, che in Dreams and Realities dà il volto a Cihan, aveva interpretato Seyfi in Love Is in the Air.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE