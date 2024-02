Dreams and Realities, la puntata del 15 febbraio in streaming

Nella puntata della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicata giovedì 15 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, proprio quando Dicle decide di essere sincera e racconta a tutti i colleghi di aver rotto con il suo finto fidanzato, inizia a ricevere fiori e cioccolatini in ufficio da un mittente anonimo.

Melike è molto presa dal commissario Yigit ed è combattuta perché vorrebbe continuare a mostrarsi come una donna raffinata ed elegante, ma, allo stesso tempo, vorrebbe anche essere sé stessa: una persona decisa e risoluta, in grado di cavarsela da sola.

Setenay ed Emre, che hanno ripreso a frequentarsi, decidono di riprovarci e sposarsi segretamente all'oscuro delle proprie famiglie. Le ragazze aiutano Setenay con i preparativi, ma, nel giorno stabilito per il matrimonio lampo, Emre non si presenta perché non è abbastanza forte per affrontare la reazione dei suoi parenti.

Mehves e Alaz convincono un gioielliere a non dare informazioni a Gunes su un paio di orecchini che erano stati acquistati per Meryem. Nel frattempo, viene trovata l'arma del delitto di Taner.

