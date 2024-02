Nel prossimo episodio della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da giovedì 8 febbraio, Gunes non crede all'ipotesi del suicidio di Meryem e lo confida alle amiche.

In seguito, parla a Mehves dei suoi sospetti riguardo al probabile omicidio di Meryem; questa le confida di sospettare di Selin e le suggerisce di non dire niente ad Alaz in merito alla vicenda.

Nel frattempo, Setenay si incontra con Emre per chiarire alcuni fatti relativi al giorno del matrimonio mancato e fra i due c'è un riavvicinamento.

Intanto, Dicle, avendo scoperto che Firat, il fratello, era andato a casa di Meryem la notte in cui è morta, si trova davanti a una scelta difficile: tradire il fratello e raccontare della sua visita a Meryem e attirare su di lui dei sospetti o omettere un fatto importante alle sue amiche, rischiando di farle arrabbiare?

Yigit, il commissario di polizia al quale le ragazze riferiscono i loro dubbi sul suicidio di Meryem, è scettico e non sembra voler proseguire le indagini. Nella puntata precedente, pubblicata mercoledì 7 febbraio, invece, Sergen affida a Dicle un articolo sull'economia relazionale e le dà appuntamento a cena in un ristorante raffinato per lo scambio delle ricevute delle spese sostenute per la stesura. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE