Nel prossimo episodio della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da mercoledì 7 febbraio, Sergen affida a Dicle un articolo sull'economia relazionale e le dà appuntamento a cena in un ristorante raffinato per lo scambio delle ricevute delle spese sostenute per la stesura.

Supportata dalle amiche, Dicle fraintende l'incontro ed è convinta si tratti di un'uscita romantica, ma quando arriva al ristorante, con indosso un abito elegante e le aspettative alle stelle, si rende conto che Sergen è a una cena di lavoro con un collega. Nei giorni successivi, per superare l'imbarazzo dell'accaduto, prova in tutti i modi a far credere al suo capo che la storia con il suo finto fidanzato va a gonfie vele.

Melike cerca di riprendersi dal trauma del furto e sembra instaurare un rapporto con il commissario che si occupa del suo caso.

Gunes è sempre più vicina ad Alaz, ma Mehves, che aveva una storia con il ragazzo, si mette tra i due e cerca di ottenere l'aiuto di Gunes per trovare il responsabile della morte del padre. Nella puntata precedente, pubblicata martedì 6 febbraio, invece, Melike cerca di spiegare alla polizia il furto di tutte le sue password e non riesce a darsi pace per essere stata lei stessa a fornirle al ladro. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE