Nel prossimo episodio della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da lunedì 5 febbraio le ragazze decidono di partire per la luna di miele che Setenay avrebbe dovuto fare con Emre, nella speranza di riuscire a superare la morte di Meryem, finché non capiscono che il viaggio non è d'aiuto e tornano a casa. Poco dopo, Setenay vede piombare Emre alla galleria e spera che sia andato per scusarsi, invece scopre che è lì per dividere i mobili che avevano comprato per la loro futura casa. Melike scivola sul pavimento del bagno e inizia a chiedersi chi si sarebbe preoccupato per lei se si fosse fatta male. Così, scrive le sue password e i contatti di emergenza su un foglio e accetta di conoscere l'uomo che Nursel le aveva proposto. Nella puntata precedente, pubblicata venerdì 2 febbraio le conclusioni del rapporto dell'autopsia sono che Meryem si è suicidata, ma Gunes si rifiuta di crederci e, tormentata dal senso di colpa per non aver creduto all'amica defunta quando questa le diceva di non aver avuto alcuna storia con il suo capo, anch'egli defunto, trascina le ragazze in una 'indagine privata' a casa di Meryem che, però, non avrà alcun successo. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

