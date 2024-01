Nel prossimo episodio della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da mercoledì 31 gennaio, Dicle si accorge di essere quasi al verde e cerca aiuto e sostegno dai suoi colleghi fingendo che i problemi finanziari siano di un'amica. Nel frattempo, Setenay è sull'orlo di un esaurimento nervoso. Emre non la sta aiutando nell'organizzazione del loro matrimonio e questo crea una certa tensione nella coppia. Sergen, il capo di Dicle, le chiede di aiutarlo a scegliere una libreria, vista la sua profonda conoscenza del legno. Intanto, Gunes fa la terribile scoperta che allo studio in cui lavora, sono tutti convinti che Meryem abbia una relazione con il capo che, fra l'altro, è anche sposato. Insieme alle altre ragazze, decide di affrontarla e di chiederle spiegazioni.

Nella puntata precedente, pubblicata martedì 30 gennaio, invece, il fratello di Dicle, Firat, continua a essere ossessionato da Meryem e a dichiararle il suo amore. La ragazza, spazientita, dice di avere un altro uomo e chiede alle amiche una mano per cercare un nuovo appartamento, sul mare, sostenendo di poterselo permettere grazie a un secondo lavoro avviato da poco. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

