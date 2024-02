Nella prossima puntata della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da martedì 27 febbraio, Melike e Yigit indagano e vanno all'indirizzo trovato sulla patente di Mete. Chiedono a tutti i passanti, ma non riescono a raccogliere informazioni di nessun tipo. Dicle chiede a Cihan di indagare e lui pretende in cambio dei costosi auricolari. Una volta ottenuti, scopre che ha un rapporto con Buse, ragazza molto sportiva che frequenta la stessa palestra di Emre. Setenay lo chiama e gli chiede di invitare lei e Dicle. Quest'ultima aggancia Buse e riesce a farla parlare. Nell'episodio precedente, pubblicato lunedì 26 febbraio, Gunes, dopo essersi fatta scappare sotto gli occhi il testimone del caso che Meryem definiva la sua assicurazione sulla vita, decide di non indagare più sulla morte dell'amica. Saranno le altre tre ragazze a prendere in mano la situazione con l'aiuto di Yigit. Nel frattempo, Dicle è tornata al lavoro e accetta un invito da parte di Sergen, salvo poi agitarsi perché pensa di non avere il vestito adatto all'occasione. Questo creerà un malinteso per cui Sergen penserà che Dicle non sia in realtà interessata a uscire con lui. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

