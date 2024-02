Nella prossima puntata della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da giovedì 22 febbraio, Mehves rivela a Gunes di aver avuto una relazione con Alaz, facendo così vacillare la fiducia della ragazza nell'uomo. Alaz prova a spiegarle che la storia con Mehves era finita molto prima che iniziassero la loro, ma Gunes costruisce dei muri per tenerlo lontano. Nonostante le esitazioni, alla fine Gunes decide di dargli una seconda possibilità e i due continuano a frequentarsi, decidendo però di proseguire con maggiore cautela. Nell'episodio precedente, pubblicato mercoledì 21 febbraio, invece, Dicle mette alla prova Sergen con una serie di test trovati su internet, ma lui sembra refrattario a ogni tipo di sollecitazione amorosa. Continuando con la storia del finto fidanzato, organizza una terapia di coppia, finendo poi per andarci con Gunes e Melike e arrivando a capire, in quella occasione, ciò che vorrebbe veramente. Purtroppo le sue bugie sono ormai troppe e la cosa rischia seriamente di ritorcerglisi contro. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

