Nella prossima puntata della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da mercoledì 21 febbraio, Dicle mette alla prova Sergen con una serie di test trovati su internet, ma lui sembra refrattario a ogni tipo di sollecitazione amorosa. Continuando con la storia del finto fidanzato, organizza una terapia di coppia, finendo poi per andarci con Gunes e Melike e arrivando a capire, in quella occasione, ciò che vorrebbe veramente. Purtroppo le sue bugie sono ormai troppe e la cosa rischia seriamente di ritorcerglisi contro. Nell'episodio precedente, pubblicato martedì 20 febbraio, invece, Setenay e Gunes si ritrovano entrambe in commissariato, ma non nello stesso. La prima deve rispondere di una denuncia per schiamazzi, per aver aggredito verbalmente Emre e aver iniziato con lui una lite per strada; Gunes invece è stata 'colta sul fatto' mentre si introduceva in casa di Selin alla ricerca di indizi sulla morte di Meryem ed è scattato l'allarme. Nel frattempo Dicle si rivolge a Melike per chiederle se Ygit, visto che lavora nelle forze dell'ordine, può intervenire in qualche modo per dar loro una mano. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

