Nella prossima puntata della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da venerdì 16 febbraio, Gunes viene stordita e rapinata per strada da uno sconosciuto e, oltre alla borsa e ai documenti, le viene portato via anche il fascicolo che aveva recuperato dall'archivio dello studio e sul quale Meryem aveva segnato il numero di un caso che potrebbe rivelarsi molto importante. Nel frattempo, Dicle, Gunes e Melike si fanno in quattro per tirare su di morale Setenay che, dopo la sua nuova rottura con Emre, non riesce a riprendersi. Nell'episodio precedente, pubblicato giovedì 15 febbraio, invece, proprio quando Dicle decide di essere sincera e racconta a tutti i colleghi di aver rotto con il suo finto fidanzato, inizia a ricevere fiori e cioccolatini in ufficio da un mittente anonimo.

Melike è molto presa dal commissario Yigit ed è combattuta perché vorrebbe continuare a mostrarsi come una donna raffinata ed elegante, ma, allo stesso tempo, vorrebbe anche essere sé stessa: una persona decisa e risoluta, in grado di cavarsela da sola.

Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE