Nel prossimo episodio della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da giovedì 1 febbraio, è il giorno delle nozze di Setenay, ma i problemi sono tanti, a partire dalla preparazione. Il salone di bellezza dove la sposa dovrebbe essere truccata e pettinata in pace è assaltato dalle parenti di sposo e sposa che monopolizzano parrucchiere e truccatrice. Solo un deciso intervento di Melike permette a Setenay di essere pronta in tempo. Nella puntata precedente, pubblicata mercoledì 31 gennaio, invece, Dicle si accorge di essere quasi al verde e cerca aiuto e sostegno dai suoi colleghi fingendo che i problemi finanziari siano di un'amica. Nel frattempo, Setenay è sull'orlo di un esaurimento nervoso. Emre non la sta aiutando nell'organizzazione del loro matrimonio e questo crea una certa tensione nella coppia. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE