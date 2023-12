La modella Sarah Shaw torna a vestire i panni di Madre Natura nella puntata di Ciao Darwin 9 in onda venerdì 22 dicembre

Ciao darwin: chi è madre natura il 22 dicembre

Nella puntata di Ciao Darwin 9, in onda venerdì 22 dicembre in prima serata su Canale 5, vede l'ingresso di Sarah Shaw come Madre Natura. La modella bionda e dagli occhi azzurri torna a vestire i panni di Madre Natura dopo il suo ingresso nella seconda puntata.

Sarah Shaw scende l'iconica scalinata della trasmissione e viene raggiunta dal conduttore. "Donna meravigliosa e affascinante, sei tornata a trovarci e grazie a te questa sera io potrò godere del tuo sorriso", afferma Bonolis. I complimenti del conduttore vengono però interrotti da Luca Laurenti che entra ballando sulle note di YMCA dei Village People.

Nella puntata di Ciao Darwin del 22 dicembre, si sfidano le categorie umane del Divano contro lo Sport, capitanati rispettivamente da Sergio Frisca e Andrea Maestrelli.