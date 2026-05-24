Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dal 18 al 24 maggio in streaming gratis su Mediaset Infinity, Poyraz è preoccupato per Idil, mentre Haziran si ingelosisce.

Poyraz e Haziran continuano a fingere di essere ex fidanzati, ma ormai tutti ci credono davvero, tranne Idil e Batu.

Batu e Idil cercano di capire se la coppia si sia davvero lasciata e perché. Nel frattempo Fatih e Latif cercano di convincere Zeynep e aiutare Nehir a essere più disponibile.

Biricik scopre il bacio tra Alper e Melisa e capisce che lui ama davvero Melisa. Fatih prova a conquistare Nehir con una collana.

Haziran e Poyraz scoprono i piani di Aliye e Zeynep contro di loro e decidono di organizzare un matrimonio segreto al boutique hotel.

Haziran cerca di sorprendere Poyraz rubando la ricetta del borek, mentre lui organizza un servizio fotografico.

Alper e Melisa faticano a vivere il loro amore, mentre Haziran e Poyraz cercano di farsi accettare preparando un borek e organizzando un servizio fotografico per Zeynep.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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