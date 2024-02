Nella prossima puntata di Beautiful, in onda venerdì 9 febbraio su Canale 5, Ridge è esasperato e lascia definitivamente Brooke per correre da Taylor chiedendole di tornare insieme; lei accetta e i due si baciano. Thomas ripensa al suo inganno: ha usato una app per clonare la voce di Brooke ed è stato lui stesso a chiamare gli assistenti sociali per far ricadere la colpa su di lei, allontanandola definitivamente dal marito. Steffy torna a Los Angeles. Nella puntata che è stata trasmessa giovedì 8 febbraio, invece, ad Aspen, Ridge chiede per un'ultima volta a Brooke di dirgli la verità, senza rivelarle che si riferisce alla telefonata con cui lei avrebbe denunciato Thomas al Servizio Tutela Minori, ma lei non sa di che cosa lui stia parlando e non può rispondere con la sincerità che lui vorrebbe. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

