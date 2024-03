Nella prossima puntata di Beautiful, in onda venerdì 8 marzo su Canale 5, Lauren Fenmore ed Eric brindano al fatto che nessuno dovrà più preoccuparsi a causa di Sheila ricordando le sue tante malefatte che nel corso degli anni hanno funestato la storia delle loro famiglie. Nell'episodio che è stato trasmesso giovedì 7 marzo, invece, Hope sembra ormai soggiogata da Thomas come era accaduto anche in passato e crede che lui ormai sia davvero una persona diversa. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE