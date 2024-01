Nella prossima puntata di Beautiful, in onda lunedì 8 gennaio su Canale 5, Deacon cerca di tenere a bada Sheila perché la smania di ricostruire la famiglia perduta non le giochi brutti scherzi. Brooke e Hope vanno a parlare rispettivamente con Taylor e con Steffy. Nell'episodio che è stato trasmesso sabato 6 gennaio, invece, mentre Steffy e Thomas parteggiano per il ricongiungimento dei genitori, dal canto loro, anche Liam e Hope si danno molto da fare affinché Brooke riconquisti Ridge. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE