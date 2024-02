Ridge, Beautiful

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda giovedì 8 febbraio su Canale 5, ad Aspen, Ridge chiede per un'ultima volta a Brooke di dirgli la verità, senza rivelarle che si riferisce alla telefonata con cui lei avrebbe denunciato Thomas al Servizio Tutela Minori, ma lei non sa di che cosa lui stia parlando e non può rispondere con la sincerità che lui vorrebbe. Nella puntata che è stata trasmessa mercoledì 7 febbraio, invece, Brooke insiste con Ridge per sapere cosa sia successo di così grave da allontanarli, ma lui non le rivela che si tratta della telefonata al Servizio Tutela Minori con cui Brooke ha denunciato Thomas. Brooke è sconvolta e inconsolabile.

La verità è che la chiamata è stata fatta dallo stesso Thomas che ha clonato con una app la voce di Brooke allo scopo di creare una frattura insanabile tra suo padre e la moglie. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE