Nella prossima puntata di Beautiful, in onda mercoledì 6 marzo su Canale 5, Thomas inizia a nutrire false aspettative su futuro insieme a Hope.

Liam va a trovare la moglie, preoccupato della piega che stanno prendendo i suoi rapporti con Thomas. Le ricorda quello che hanno dovuto passare per colpa sua, tutte le lacrime versate, ma Hope sembra ormai soggiogata da Thomas. Nell'episodio che è stato trasmesso martedì 5 marzo, invece, è la vigilia dell'anteprima della nuova collezione di Hope, e lei, tesissima, lavora senza sosta per ultimare i modelli. Steffy riceve in ufficio la visita di Finn e quando arriva Thomas, si rende conto che lui sta ricominciando ad essere ossessionato da Hope. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

