Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda giovedì 4 gennaio su Canale 5, Steffy organizza una cena a sorpresa a casa sua con entrambi i genitori, Taylor e Ridge, per ricordare loro quanto stessero bene insieme una volta, puntando sull'effetto nostalgia. Nell'episodio che è stato trasmesso mercoledì 3 gennaio, invece, Hope sostiene sua madre nell'organizzazione della serata speciale con il marito, ma la mette anche in guardia sul fatto che Thomas e Steffy stanno tramando affinché Ridge si rimetta con Taylor.

