Taylor, Beautiful

Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda mercoledì 31 gennaio su Canale 5, Hope e Thomas lavorano alla nuova collezione della linea "Hope for the future" con risultati magnifici. Ridge ha raggiunto Taylor ad Aspen e le dichiara tutto il suo amore e la sua volontà a tornare per sempre da lei. Nella puntata che è stata trasmessa martedì 30 gennaio, invece, Ridge si presenta inaspettatamente ad Aspen. Brooke, ignara di tutto, lo aspetta a casa e si confronta con Liam su Hope e Thomas. C'è grande preoccupazione da parte di entrambi che non si fidano di Thomas e temono che Hope, per amore di Douglas, ricada nella rete delle sue manipolazioni. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

