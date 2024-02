Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda sabato 3 febbraio su Canale 5, mentre Brooke cerca di arrivare ad Aspen in tempo per evitare che Ridge ritoni con Taylor, lui sta cercando di convincere Taylor della sincerità dei suoi sentimenti nei suoi confronti, e le promette di aver definitivamente chiuso con Brooke. Alla fine, Ridge e Taylor si baciano. Sopraggiunge Steffy, che vede i suoi genitori baciarsi. Nella puntata che è stata trasmessa venerdì 2 febbraio, invece, Bill è sempre in cerca di un consiglio per i suoi problemi con Katie e va a trovare Brooke. Ridge continua a tentare di convincere Taylor di aver davvero capito di voler stare con lei per sempre. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

