Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda lunedì 29 gennaio su Canale 5, Brooke, vedendo Liam preoccupato per l'avvicinamento tra Hope e Thomas, lo esorta ad intervenire senza indugi per proteggere la moglie. Taylor vuole dimenticare Ridge perché, pur amandolo, sa che presto o tardi tornerà da Brooke. Nella puntata che è stata trasmessa sabato 27 gennaio, invece, Steffy e Taylor sono partite per Aspen dove la donna spera di dimenticare Ridge, ma Steffy non glielo permette. Ridge e Thomas convinti che sia stata Brooke a telefonare ai servizi sociali, nonostante le sue smentite. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

