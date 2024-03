Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda lunedì 25 marzo su Canale 5, Eric reagisce alla notizia del matrimonio tra Ridge e Taylor in modo contenuto, essendo preoccupato per Brooke. Donna, nel frattempo, decide di andare direttamente a casa della sorella per avvisarla. Nella puntata che è stata trasmessa domenica 24 marzo, invece, Ridge chiede a Taylor di sposarlo. Brooke affronta Thomas riguardo a Douglas, mentre il ragazzo scopre che il padre ha usato la sua applicazione per contraffare la voce di Brooke, facendo apparire come sua la telefonata al Servizio Tutela Minori che ha provocato la decisione del marito di chiudere per sempre con lei. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

