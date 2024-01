Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda giovedì 25 gennaio su Canale 5, Taylor vuole allontanarsi da Los Angeles e così lei e Steffy decidono di partire insieme per Aspen con la scusa di valutare l'acquisto della villa di Bill. Thomas cerca di convincere Ridge a lasciare definitivamente la moglie. Nella puntata che è stata trasmessa mercoledì 24 gennaio, invece, Ridge è sconvolto e incredulo riguardo alla telefonata ai servizi sociali. Liam discute della cosa con Brooke, ignaro che l'autrice della telefonata sia lei e si chiede chi possa averla fatta. Steffy prega sua madre di non rinunciare a Ridge visto che ha gravemente tradito la sua fiducia negando di essere l'autrice della telefonata di denuncia al Servizio Tutela Minori. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE