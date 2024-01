Thomas e Ridge, Beautiful

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda lunedì 22 gennaio su Canale 5, Ridge chiede a Brooke se sia stata lei a denunciare i presunti maltrattamenti a Douglas al Servizio Tutela Minori. Ma anche se lei risponde di no, Thomas non le crede e invita Ridge ad andare a fondo alla cosa. Nella puntata che è stata trasmessa sabato 20 gennaio su Canale 5, due ispettori del Servizio Tutela Minori si recano a casa di Eric per verificare che Douglas sia al sicuro poiché hanno ricevuto una telefonata che denunciava un incidente con un coltello. Gli ispettori, apparentemente rassicurati, considerano il caso chiuso e se ne vanno.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

