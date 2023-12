Beautiul: le anticipazioni del 22 dicembre

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda venerdì 22 dicembre su Canale 5, Sheila fugge da casa di Steffy prima che Finn si accorga di lei e torna da Deacon confessandogli quanto senta la mancanza del figlio e del nipote.

Deacon comprende il suo dolore e finisce per baciarla, ma tenta di convincerla ad accettare di non potersi mai più avvicinare a Finn e a Hayes per il bene di tutti. Nell'episodio che è stato trasmesso giovedì 21 dicembre, Li e Finn parlano di quello che è successo con Sheila. Sheila non segue i consigli di Deacon e va a casa di Finn per spiarlo; approfittando di un suo momento di assenza, si avvicina a Hayes nella sua culla. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE