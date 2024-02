Carter e Thomas, Beautiful

Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda martedì 20 febbraio su Canale 5, Shauna, l'amica di vecchia data di Quinn, cerca di indurre Carter (ancora innamorato di Quinn) a rassegnarsi alla fine della sua relazione, ma lui è inconsolabile. Nella puntata che è stata trasmessa lunedì 19 febbraio, invece, Deacon vede Bill come suo acerrimo rivale e confida a Sheila di temere che lui cerchi di riavvicinarsi a Brooke suscitando la gelosia della donna. Carter è ancora incredulo e amareggiato per la fine della sua relazione. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

