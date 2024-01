Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda venerdì 19 gennaio su Canale 5, bussano alla porta di casa Forrester: sono gli ispettori del Servizio Tutela Minori che indagano sul caso Douglas Forrester. Steffy si sfoga con Finn riguardo a Brooke che giudica colpevole dell'infelicità di suo padre. Nella puntata che è stata trasmessa giovedì 18 gennaio, invece, Brooke insiste perché il bambino torni a vivere con Hope e Liam. Nel frattempo, Ridge, che al pari di Steffy e Taylor non giudica l'azione di Thomas pericolosa per il nipote, torna a casa di Eric a giocare a scacchi con lui.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE