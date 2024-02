Nel prossimo episodio di Beautiful in ondasu Canale 5, Eric coglie l'occasione per informare tutti che Quinn ha lasciato la Forrester e Carter per confessare che se n'è andata, lasciando anche lui. Intanto Brooke si fa consolare da Hope e da Liam, non riuscendo a capire quale possa essere il vero motivo che ha spinto Ridge a lasciarla per gettarsi tra le braccia di Taylor. Nella puntata che è stata trasmessa, invece, Brooke continua a non capacitarsi del perché Ridge sia così arrabbiato con lei da lasciarla. Katie corteggia Carter, che sembra gradire. Thomas e Steffy convocano una riunione di famiglia alla Forrester, per annunciare che Ridge ha lasciato Brooke e si è rimesso insieme a Taylor. Sul sitoè possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful

