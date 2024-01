Steffy, Beautiful

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda sabato 13 gennaio su Canale 5, mentre Brooke accusa Thomas di tramare per allontanarla da Ridge e insiste che lasci tornare il figlio a vivere con Hope e Liam, lui le rinfaccia di avergli rovinato la vita distruggendo la sua famiglia e la minaccia ricordandole che Taylor e Ridge si stanno riavvicinando e che presto lui lascerà Brooke per tornare da lei. Brooke ha visto Thomas maneggiare un coltello e teme per la sicurezza di Douglas. Nell'episodio che è stato trasmesso venerdì 12 gennaio, invece, tra Li e Bill sembra nascere qualcosa che va oltre la semplice affinità elettiva. Ridge va a trovare i nipotini a casa di Steffy e sia Taylor che la figlia non perdono occasione per ribadire quanto sia naturale che Ridge ritorni a casa da loro.

