Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda giovedì 1 febbraio su Canale 5, Eric pianifica una fuga romantica con Donna in una destinazione esotica e scopre che l'aereo di famiglia è stato preso da Ridge. Nel frattempo, Brooke, all'oscuro di tutto, riceve la visita inaspettata di Bill. Nella puntata che è stata trasmessa mercoledì 31 gennaio, invece, Hope e Thomas lavorano alla nuova collezione della linea "Hope for the future" con risultati magnifici. Ridge ha raggiunto Taylor ad Aspen e le dichiara tutto il suo amore e la sua volontà a tornare per sempre da lei. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

