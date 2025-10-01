Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, presenta Avanti un altro!

Da mercoledì 1 ottobre su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, al via la quindicesima edizione di Avanti un altro!. Alla guida della nuova attesa stagione del game show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti.

Come da tradizione, in ogni puntata del preserale più bizzarro della tv, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.

Avanti un altro, le novità della 15esima edizione

Tante le novità di questa edizione, a cominciare dal Bonus: Luca Vetrone. Inoltre, tra i nuovi ingressi nel mitico Salottino, Sofia Bartoli nel ruolo de La Veterinaria, con domande riguardanti il regno animale, e La Cina, ovvero Elena Zhou, che leggerà quesiti sulla medicina tradizionale cinese e sulla Cina.

Non mancheranno i personaggi storici, tra cui la Bonas Paola Caruso, lo Iettatore Franco Pistoni e la “moglie” Giorgia Pianta, il Jolly Alessandro Patriarca, la Regina del Web Laura Cremaschi, la Bona Sorte Viviana Vizzini. Inoltre, Horror (Jean Michel Danquin), XXXL (Francesco Nozzolino), l’Agente Segreto (Martino Meuli), il Coreografo (Nino Tortorici) e tanti altri. E poi, Carlo Romano, nel ruolo di Rebus e del nuovo personaggio, Il Genio Inventor.

Come di consueto, la sfida che incorona il campione della puntata sarà tutta al contrario. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte sbagliate.

Tutti i personaggi di Avanti un altro sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e 'scovati' attraverso migliaia di casting in tutta Italia da Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico.

Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam, Romania.

Avanti un altro è una produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy.

