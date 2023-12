L’arte di fare ridere: Stanlio e Ollio è su Infinity+

Il film di Jon S. Baird ha portato sul grande schermo la vita e il leggendario talento della celebre coppia comica. Non perdere Stanlio e Ollio, è disponibile in streaming su Infinity+.

Stanlio e Ollio: la trama

Il film Stanlio e Ollio narra degli ultimi anni della celebre coppia comica Stan Laurel e Oliver Hardy. La trama inizia alla fine degli anni ’30 quando la carriera di Stanlio e Ollio ha attraversato il suo apice, ma i rapporta tra il produttore e Stan non sono dei migliori. Oliver cerca una mediazione tra i due ma nessuno riesce a scendere a compromessi e di conseguenza il duo si divide.

All’inizio degli anni ’50 la coppia decide di intraprendere un tour teatrale in Gran Bretagna per riconquistare il cuore del pubblicoma, nonostante la nostalgia dei bei tempi passati, Stanlio e Ollio devono anche affrontare il peso degli anni e le sfide di un'industria cinematografica che sta cambiando rapidamente. Nonostante una modesta affluenza di spettatori ai loro spettacoli, Stanlio e Ollio riescono ancora a far ridere il pubblico, rinnovando quel legame indissolubile con i loro fan.

Stanlio e Ollio: il cast

Stanlio e Ollio è un film del 2018 diretto da Jon S. Baird (Tetris, Babylon). Il cast è composto da John C. Reilly (Fratellastri a 40 anni, Ralph Spaccatutto, Gangs of New York) Steve Coogan (Philomena, Una notte al museo, Il giro del mondo in 80 giorni), Nina Arianda (Rob the Mob, Lucky Them) e Shirley Henderson (Wild Child, Il diario di Bridget Jones, Trainspotting).

Stanlio e Ollio: il trailer

Contenuto disponibile fino al 24 dicembre 2024.