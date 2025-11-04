Al termine della puntata di lunedì 3 novembre del Grande Fratello, rimane alta la tensione tra i concorrenti. Durante le nomination, Benedetta Stocchi ha deciso di fare il nome di Grazia Kendi, lasciando stupiti molti dei presenti.
Una scelta inaspettata che ha provocato un acceso confronto tra le due ragazze, legate fino a quel momento da un rapporto d'amicizia nella Casa.
Grazia chiede spiegazioni a Benedetta riguardo la nomination. Benedetta racconta di aver nominato l'amica per un mancato confronto dopo alcune incomprensioni: "Anch'io volevo un chiarimento con te".
Grazia però non comprende la motivazione dell’amica: “Benni, siamo amiche, ma che chiarimento vuoi?”. "Grazia ma chi nominavo stasera?", chiede Benedetta.
“E allora mi mandi in Nomination per questo? A una tua amica? Prima di nominare te o Anita, mi nomino da sola”, replica Grazia che sembra non accettare le parole dell'amica.
Benedetta chiede scusa e sembra pentita della sua decisione: "Ti sto dicendo come la penso. Purtroppo le persone che volevo mandare in nomination stasera erano immuni. Ti sto chiedendo scusa. Avrò modo di rimediare".
Dopo il confronto con Benedetta Stocchi, Grazia Kendi non riesce a trattenere le lacrime e si lascia andare a uno sfogo con Anita. "Ci sono rimasta troppo male. Non si fa, siamo amiche non si fa", spiega Grazia ad Anita.
"È un gioco, non te la prendere così", cerca di consolarla Anita. "Io il gioco lo faccio con gli altri e non con voi. Per me voi non siete un gioco per me", dichiara Grazia in lacrime. .