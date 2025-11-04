Benedetta chiede scusa e sembra pentita della sua decisione: "Ti sto dicendo come la penso. Purtroppo le persone che volevo mandare in nomination stasera erano immuni. Ti sto chiedendo scusa. Avrò modo di rimediare ".

GF, le lacrime di Grazia Kendi

Lo sfogo di Grazia Kendi: "Ci sono rimasta troppo male"

Dopo il confronto con Benedetta Stocchi, Grazia Kendi non riesce a trattenere le lacrime e si lascia andare a uno sfogo con Anita. "Ci sono rimasta troppo male. Non si fa, siamo amiche non si fa", spiega Grazia ad Anita.

"È un gioco, non te la prendere così", cerca di consolarla Anita. "Io il gioco lo faccio con gli altri e non con voi. Per me voi non siete un gioco per me", dichiara Grazia in lacrime. .