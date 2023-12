Il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia andrà in onda martedì 19 dicembre su Canale 5

Il grande calcio italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia.

Martedì 19 dicembre, in campo Napoli-Frosinone, per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Napoli-Frosinone: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri

Frosinone (4-3-3): Frattali; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Gelli, Bourabia, Lulic; Caso, Cheddira, Soulé. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Coppa Italia: il calendario del terzo e quarto ottavo

MARTEDÌ 19 DICEMBRE:

Napoli-Frosinone, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE:

Inter-Bologna, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e Graziano Cesari

