Nella prossima puntata di Beautiful, in onda martedì 19 dicembre su Canale 5, mentre Hope è disperata perché non riesce a riportare a casa il piccolo Douglas, Thomas non riesce a smettere di pensare a lei. Paris prova un abito disegnato da Zende. Nell'episodio che è stato trasmesso lunedì 18 dicembre, invece, a casa di Eric viene organizzata una riunione di famiglia, ma Liam e Brooke non vengono invitati. La loro esclusione dalla riunione della famiglia Forrester al completo desta non pochi sospetti e malumori. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.